Representación o simulación democrática

En el debate público mexicano, pocas figuras generan tanta controversia como los llamados “plurinominales”. Para algunos, representan un mecanismo necesario para garantizar la pluralidad política; para otros, son sinónimo de privilegio, cuotas partidistas y distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía. Entender qué son y por qué existen es fundamental para evaluar su papel en la democracia mexicana.

Los legisladores plurinominales son aquellos que no llegan al cargo mediante el voto directo en un distrito electoral, sino a través de listas que presentan los partidos políticos. Este mecanismo forma parte del principio de representación proporcional, diseñado para que la composición del Congreso refleje, de manera más equilibrada, el porcentaje de votos que cada partido obtiene en una elección.

En México, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado existe una combinación de dos sistemas: el de mayoría relativa donde gana quien obtiene más votos en un distrito y el de representación proporcional, que asigna escaños con base en el porcentaje total de votos de los partidos. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, 300 legisladores se eligen por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

Este modelo mixto busca evitar que un solo partido domine el Congreso únicamente por haber ganado distritos específicos.

El origen de este sistema se encuentra en las reformas políticas de finales del siglo XX. Durante décadas, México vivió bajo un sistema dominado por un solo partido, lo que limitaba la presencia de fuerzas políticas minoritarias en el Congreso. Para equilibrar el sistema y abrir espacios a la oposición, se incorporó la representación proporcional como una forma de garantizar que incluso los partidos con menor presencia territorial pudieran tener voz en el Poder Legislativo.

En teoría, el objetivo era fortalecer la democracia y fomentar la pluralidad política. Sin embargo, con el paso del tiempo, la percepción pública ha cambiado. Muchos ciudadanos consideran que los plurinominales se han convertido en una vía para que las dirigencias partidistas coloquen a perfiles cercanos a sus intereses, sin que estos hayan pasado por el escrutinio directo de las urnas.

Esta crítica ha alimentado propuestas para reducir o incluso eliminar los escaños plurinominales. No obstante, el debate no es tan sencillo.

Quitar este mecanismo podría generar un Congreso menos representativo, donde los partidos con mayor estructura territorial obtengan una ventaja desproporcionada frente a las fuerzas políticas más pequeñas.

El verdadero reto, quizá, no está únicamente en la existencia de los plurinominales, sino en la forma en que los partidos los utilizan. Si las listas se integraran con perfiles preparados, representativos y con trayectoria pública, el mecanismo podría recuperar su legitimidad. En cambio, cuando se perciben como espacios de recompensa política o cuotas internas, la figura pierde credibilidad.

La democracia no solo se mide por la posibilidad de votar, sino también por la calidad de la representación que surge de ese voto. En ese sentido, el debate sobre los plurinominales debería centrarse menos en su eliminación y más en cómo garantizar que cumplan el propósito para el cual fueron creados: asegurar que todas las voces de la sociedad tengan un espacio en la toma de decisiones públicas.

