Remueve PRI a coordinador de regidores en Parral tras reunión con Cruz Pérez Cuéllar

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La dirigencia estatal relevó a Vicencio Chávez de la coordinación de la bancada priista luego de su encuentro con el aspirante de Morena a la gubernatura.

Parral, Chih. (ADN/Staff) – La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ordenó relevar a Vicencio Chávez como coordinador de la bancada priista en el Cabildo de Parral, luego de la controversia generada por una reunión en la que fue visto con el alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante de Morena a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar.

En el encuentro también participaron la síndica de Parral, Dalila Villalobos, y el empresario Otto Valles, quien ha manifestado su interés por competir por la alcaldía de Parral bajo las siglas de Morena, lo que generó cuestionamientos al interior del tricolor.

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El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Parral, Julio Yáñez, confirmó que la decisión fue acordada con el dirigente estatal, Alejandro Domínguez, quien avaló el cambio en la coordinación de la fracción edilicia.

El dirigente explicó que, aunque la reunión pudo haber sido circunstancial, el partido optó por enviar un mensaje de disciplina interna y mantener un criterio uniforme respecto a este tipo de acercamientos con actores políticos de otras fuerzas partidistas.

Como parte de la reestructuración, la regidora Micaela Guerrero López asumirá la coordinación de la bancada del PRI, una vez que el Comité Directivo Estatal emita el documento oficial que permitirá formalizar el relevo ante la Secretaría del Ayuntamiento.

Yáñez recordó que el partido ya había actuado en un caso similar cuando el profesor Loreto Arzola fue captado en una reunión con Cruz Pérez Cuéllar, por lo que aseguró que la determinación responde a la aplicación de los mismos criterios internos.

Respecto a la síndica Dalila Villalobos, el dirigente precisó que su situación es distinta debido a la naturaleza autónoma del cargo que desempeña, por lo que descartó anunciar medidas en su contra.

Tras la polémica, Villalobos negó haber establecido acuerdos políticos con el aspirante morenista a la gubernatura; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de futuras alianzas al señalar que “en política nunca se puede decir de esa agua no beberé”, además de acusar al PRI de brindar mayor respaldo al alcalde de Parral, Salvador Calderón, que a su propia representación partidista.

La decisión del PRI ocurre en un contexto de creciente actividad política rumbo a las elecciones de 2027, en las que los distintos partidos han comenzado a perfilar a sus posibles candidatos para la gubernatura y las principales alcaldías del estado.