Condiciona PRI alianza con el PAN a una selección consensuada de candidaturas

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Alejandro Domínguez advirtió que no habrá coalición si Acción Nacional llega con candidatos definidos de manera unilateral.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, afirmó que una eventual alianza electoral con el Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a las elecciones de 2027 solo será posible si las candidaturas se construyen mediante acuerdos entre las fuerzas políticas participantes.

El líder priista sostuvo que su partido no respaldará una coalición en la que las candidaturas ya estén definidas antes de iniciar el diálogo entre los partidos, al considerar que ello impediría una negociación en condiciones de igualdad.

“Si el PAN llega con candidatos definidos en los municipios o en la capital, entonces no hay forma de construir una coalición”, expresó.

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Domínguez explicó que la integración de una alianza requiere consenso en la selección de los perfiles que contenderán por los distintos cargos de elección popular, de manera que todas las fuerzas políticas involucradas tengan participación en las decisiones.

El dirigente reiteró que el PRI mantiene disposición para analizar una posible coalición con Acción Nacional; sin embargo, subrayó que esta deberá construirse sin imposiciones y mediante acuerdos entre las dirigencias y los aspirantes.

Asimismo, señaló que el objetivo del partido es presentar una propuesta competitiva para Chihuahua, ya sea mediante una alianza con otras fuerzas políticas o con candidaturas propias, dependiendo de las definiciones que se adopten en las próximas semanas.

Las declaraciones se producen en medio del inicio de los procesos internos de los partidos políticos para definir sus estrategias y candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027 en Chihuahua.