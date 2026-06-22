Acusa Arturo Medina a Morena de rechazar medidas contra la injerencia del crimen en elecciones

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El coordinador del PRI criticó el voto de legisladores morenistas durante la discusión de la reforma electoral en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, cuestionó la postura de Morena durante la discusión de la reforma electoral, luego de que legisladores de ese partido votaran en contra de una propuesta orientada a establecer mecanismos para sancionar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

El legislador priista sostuvo que la iniciativa tenía como propósito fortalecer la integridad de las elecciones y evitar cualquier influencia de grupos delictivos en la toma de decisiones democráticas.

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Medina afirmó que el rechazo de Morena a la propuesta envía un mensaje equivocado respecto a la necesidad de blindar los procesos electorales frente a posibles actos de intimidación o intervención criminal.

“Le han entregado el país entero al narco. Lo negaron durante años y ahora, cuando tuvieron la oportunidad de proteger las elecciones en Chihuahua, confesaron su verdadera naturaleza.”

El diputado consideró que la ciudadanía debe conocer las posiciones asumidas por las distintas fuerzas políticas durante el debate legislativo, particularmente en temas relacionados con la seguridad y la protección de la democracia.

Asimismo, señaló que resulta indispensable contar con herramientas jurídicas que permitan actuar cuando existan indicios o pruebas de participación de grupos delictivos en procesos electorales, a fin de preservar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Durante sus declaraciones, Medina sostuvo que la discusión sobre este tema forma parte de un debate más amplio relacionado con la seguridad pública y la confianza de la población en las instituciones democráticas.

“Los morenistas saben que la gente ya no los quiere en el poder, y mucho menos en Chihuahua.”

El coordinador priista aseguró que la prioridad debe ser garantizar que las elecciones se desarrollen libres de cualquier presión o influencia ajena a la voluntad de los electores, y reiteró su respaldo a mecanismos que fortalezcan la transparencia y la legalidad de los procesos comiciales en el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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