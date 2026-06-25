Registra PRI a 40 “Defensores de Chihuahua” rumbo al proceso electoral de 2027

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La dirigencia estatal afirmó que la estrategia busca fortalecer la estructura territorial y ampliar la cercanía con la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó a 40 perfiles que asumirán la figura de “Defensores de Chihuahua”, una estrategia con la que busca reforzar su organización territorial de cara al proceso electoral de 2027.

El dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, explicó que estos nombramientos forman parte de una reorganización interna orientada a fortalecer la presencia del partido en las distintas regiones del estado y consolidar el trabajo con la ciudadanía antes del inicio formal de las campañas electorales.

“El proyecto se alinea con la estrategia nacional impulsada por la dirigencia nacional… con la intención de fortalecer la cercanía con la ciudadanía antes del arranque formal de los procesos electorales.”

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De acuerdo con la dirigencia priista, entre los perfiles registrados se encuentran exlegisladores, exfuncionarios, líderes regionales, representantes de sectores productivos y militantes con trayectoria, quienes tendrán la encomienda de promover la agenda del partido y mantener contacto con diversos sectores sociales.

La estrategia replica un modelo impulsado por la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, mediante la creación de estructuras territoriales bajo la denominación de “defensores”, con el propósito de fortalecer la organización partidista.

Domínguez señaló que esta figura ha sido utilizada por distintos partidos políticos para posicionar liderazgos antes de los tiempos oficiales de campaña y fortalecer la presencia territorial de sus cuadros.

El PRI busca recuperar espacios políticos en Chihuahua en un escenario donde Morena mantiene una importante presencia electoral y el Partido Acción Nacional gobierna actualmente la entidad, con miras a competir por los distintos cargos que estarán en disputa durante la elección de 2027.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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