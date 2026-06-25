Respalda Arturo Medina sesión del Congreso en Guachochi para acercar trabajo legislativo a la Sierra

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El coordinador del PRI afirmó que la sede permitirá fortalecer la atención institucional y escuchar de manera directa a las comunidades serranas.

Guachochi, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, respaldó la decisión de declarar a Guachochi como Recinto Oficial del Poder Legislativo para celebrar la sesión de la Diputación Permanente del próximo 6 de julio, al considerar que la medida fortalecerá la presencia institucional en la Sierra Tarahumara.

El legislador, representante del Distrito 22, señaló que la realización de la sesión fuera de la capital permitirá acercar el trabajo del Congreso a las familias serranas y facilitar que las necesidades de la región sean conocidas directamente por las y los diputados.

“Guachochi representa el corazón de nuestra Sierra. Que el Congreso sesione aquí significa reconocer la importancia de esta región y acercar las decisiones públicas a quienes durante muchos años tuvieron que recorrer grandes distancias para hacerse escuchar.”

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Medina destacó que Guachochi se ha consolidado como uno de los principales polos de desarrollo de la Sierra Tarahumara, al concentrar servicios, actividad económica e instituciones que atienden a habitantes de diversos municipios de la región.

El diputado afirmó que ha mantenido un contacto permanente con las comunidades del Distrito 22 mediante recorridos y gestiones, por lo que consideró que la sesión representa una oportunidad para que el Poder Legislativo conozca de primera mano las necesidades y el potencial de la zona.

Finalmente, reiteró su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo de Guachochi y de la Sierra Tarahumara, así como de mantener una representación cercana a las comunidades que integran el distrito que representa.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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