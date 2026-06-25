Realiza Congreso tercer foro de consulta para personas con discapacidad en Cuauhtémoc

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El ejercicio busca integrar propuestas ciudadanas para fortalecer iniciativas sobre inclusión, accesibilidad, salud, educación y acceso a la justicia.

Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado realizó en Ciudad Cuauhtémoc el tercer foro regional del Proceso de Participación, Consulta Estrecha y Colaboración Activa de Personas con Discapacidad 2026, con el objetivo de recabar propuestas que contribuyan a fortalecer diversas iniciativas legislativas en materia de derechos e inclusión.

El ejercicio convoca a personas con discapacidad, familiares, personas cuidadoras, organizaciones de la sociedad civil y especialistas, quienes aportan opiniones y observaciones sobre proyectos relacionados con salud, educación, accesibilidad, inclusión y acceso a la justicia.

“Estas consultas representan una oportunidad fundamental para construir leyes más cercanas a la realidad, tomando en cuenta las experiencias y necesidades de quienes enfrentan diariamente distintos retos en la sociedad.”

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Durante la inauguración, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Herminia Gómez Carrasco, destacó la importancia de incorporar la participación directa de las personas con discapacidad en la elaboración de las leyes y reiteró el compromiso de mantener un diálogo permanente con este sector de la población.

La diputada Edith Palma Ontiveros, vocal de la misma comisión, señaló que estos espacios permiten transformar las propuestas ciudadanas en herramientas legislativas que fortalezcan la inclusión y el respeto a los derechos humanos.

El foro contó además con la participación de Ruth Selene Arvizu Huitrón, en representación del Gobierno de México, y de Edi Fernández Macinas, titular de la Oficina Regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Este encuentro forma parte de una serie de cinco foros regionales organizados por el Congreso del Estado. Las consultas ya se realizaron en Chihuahua y Camargo, mientras que las siguientes sedes serán Parral, el 3 de julio, y Ciudad Juárez, el 10 de julio, donde continuarán recabándose propuestas que serán incorporadas al análisis legislativo correspondiente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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