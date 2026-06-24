Acusa Cuauhtémoc Estrada a oposición de frenar iniciativa de blindaje electoral

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El coordinador de Morena afirmó que PAN, PRI, MC y PVEM votaron en contra de una propuesta para fortalecer la integridad de los procesos electorales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, rechazó las declaraciones de la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez, quien aseguró que las diputadas y diputados morenistas se opusieron a impulsar medidas para evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

El legislador sostuvo que la afirmación es incorrecta y argumentó que la bancada de Morena presentó una iniciativa que retomaba la propuesta original planteada por Acción Nacional para fortalecer los mecanismos de protección electoral.

“Eso que usted dice es falso, presidenta”, respondió Estrada al referirse a las declaraciones de la dirigente panista.

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De acuerdo con el coordinador parlamentario, la iniciativa identificada con el número 1636 incorporó además dos elementos adicionales: considerar la intervención extranjera como causal de nulidad electoral y crear una Comisión de Integridad vinculada al Instituto Nacional Electoral para revisar perfiles de aspirantes a cargos de elección popular mediante mecanismos de verificación institucional.

Estrada afirmó que la propuesta fue rechazada por legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México, tanto en la Comisión de Gobernación como posteriormente durante su discusión en el Pleno del Congreso del Estado.

El diputado señaló que los registros legislativos y las votaciones públicas permiten verificar el sentido del voto de cada grupo parlamentario y sostuvo que la iniciativa buscaba fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para garantizar procesos electorales más transparentes.

“Nos acusan de rechazar algo que ellos mismos terminaron votando en contra. Los hechos están documentados y las votaciones son públicas”, afirmó.

Asimismo, el legislador lanzó un llamado a revisar públicamente el contenido de las iniciativas relacionadas con el blindaje electoral y las votaciones registradas en el Congreso local, con el propósito de esclarecer el debate político generado en torno al tema.

Morena sostuvo que mantiene una postura a favor del fortalecimiento de la democracia y de la implementación de mecanismos que impidan cualquier tipo de injerencia indebida en los procesos electorales, al tiempo que pidió que la discusión pública se base en información verificable y en los registros oficiales del Poder Legislativo.

“Si ellos no se cansan de mentir, nosotros no nos cansaremos de informar”, expresó Estrada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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