Reporta Protección Civil saldo sin incidentes relevantes en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

En las últimas 24 horas se atendieron 44 servicios de emergencia y se mantiene activo el albergue del Barreal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que durante el periodo comprendido del 23 al 24 de enero de 2026 no se registraron incidentes relevantes, pese a las condiciones climatológicas que se han presentado en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, el Departamento de Bomberos atendió 25 servicios, mientras que el Departamento de Rescate respondió a 19, sin que ninguno derivara en situaciones de gravedad o riesgo mayor para la población.

- Publicidad - HP1

En lo que respecta a la atención social, el albergue del Barreal registró una ocupación de 54 personas, de las cuales 47 son hombres y siete mujeres, quienes continúan recibiendo resguardo y apoyo ante las bajas temperaturas.

La dependencia detalló que durante la jornada se presentaron lluvias moderadas de manera persistente, con una temperatura máxima de 9 grados centígrados y una mínima de 1 grado, por lo que se mantiene el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones.

Protección Civil reiteró la importancia de no dormir con el calentón encendido, mantener dos ventanas abiertas en sentidos opuestos para asegurar ventilación adecuada, así como supervisar de forma constante los aparatos calefactores, ya sean de gas, leña o eléctricos.

Asimismo, se exhortó a la población a proteger a niñas, niños, personas adultas mayores, mascotas y plantas, además de cubrir las tuberías de agua para prevenir daños ocasionados por las bajas temperaturas.

En materia de vialidad, se recomendó conducir con precaución, salir con anticipación y mantener distancia entre vehículos, debido a que el pavimento mojado reduce la efectividad del frenado y aumenta el riesgo de derrapes.

Finalmente, la Dirección General de Protección Civil pidió evitar la difusión de información no verificada en redes sociales y consultar únicamente canales oficiales del Gobierno Municipal y medios confiables. Ante cualquier emergencia, recordó que el 9-1-1 se mantiene disponible las 24 horas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.