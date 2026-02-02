Movil - LB1A -
febrero 2, 2026 | 15:41
Parral

Entregan apoyos alimentarios y leña en colonias de Parral a nombre de Cruz Pérez Cuéllar

Parral

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
Benefician a familias de la Che Guevara y la comunidad de El Venadito con insumos básicos.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Habitantes de colonias y comunidades del municipio de Parral recibieron apoyos alimentarios y leña, entregados a nombre del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por integrantes del grupo ciudadano identificado como VaCruz.

Las entregas se realizaron en la colonia Che Guevara y en la comunidad rural de El Venadito, donde se distribuyeron dos toneladas de leña, además de alimentos básicos, como parte de acciones dirigidas a apoyar a familias en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con lo informado, los apoyos fueron entregados por César Peña, expresidente municipal de Parral; César Luján, excandidato a la sindicatura en Santa Bárbara; y el empresario Fernando Chávez, entre otros participantes.

En la comunidad de El Venadito, además de la leña, se otorgaron carteras de huevo a diversas familias, como apoyo directo para la alimentación en los hogares beneficiados.

Las entregas se llevaron a cabo de manera directa en las colonias y comunidades mencionadas, como parte de actividades realizadas por simpatizantes del alcalde juarense en este municipio del sur del estado.

