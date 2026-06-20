Ofrece Estado créditos preferenciales a MiPyMes mediante programa Impulso Chihuahua 2026

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El esquema permite acceder a financiamientos de hasta 5 millones de pesos para capital de trabajo y adquisición de activos fijos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado puso en marcha el programa Impulso Chihuahua 2026, mediante el cual se ofrecerán alternativas de financiamiento preferencial para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), con el objetivo de fortalecer su operación, impulsar su crecimiento y fomentar la generación de empleos.

La estrategia se desarrolla a través de la coordinación entre el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), Nacional Financiera y diversas instituciones de banca comercial.

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Los financiamientos podrán destinarse a capital de trabajo o adquisición de activos fijos, con montos de hasta 5 millones de pesos, una tasa anual fija máxima de 14.75 por ciento y plazos de hasta 60 meses.

El programa también contempla periodos de gracia de hasta seis meses, lo que permitirá a las empresas contar con mayor flexibilidad para iniciar el pago de sus obligaciones financieras.

Uno de los beneficios destacados es que los créditos de hasta 2.5 millones de pesos podrán tramitarse sin necesidad de presentar garantía hipotecaria, facilitando el acceso a recursos para un mayor número de negocios.

La convocatoria está dirigida a empresas de los sectores manufacturero, comercial, de servicios y turístico, siempre que acrediten al menos dos años de operación y cuenten con un historial favorable en el Buró de Crédito.

Las autoridades informaron que las personas interesadas deberán iniciar directamente su trámite ante alguna de las instituciones financieras participantes.

Entre los bancos autorizados para recibir solicitudes se encuentran Banorte, BBVA, Banamex, Mifel, BanBajío, Banregio, AFIRME y HSBC, los cuales serán responsables de revisar la documentación, evaluar las solicitudes y autorizar los recursos conforme a sus políticas internas.

El procedimiento contempla la validación documental por parte de la institución financiera y la emisión de una cédula por parte de Fideapech, sin que las empresas tengan que acudir personalmente a las oficinas del fideicomiso.

Posteriormente, el banco correspondiente determinará la aprobación y dispersión de los recursos, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada solicitante.

El Gobierno del Estado señaló que este esquema forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la competitividad empresarial, ampliar el acceso al financiamiento y contribuir al desarrollo económico de Chihuahua.

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