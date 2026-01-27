Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
enero 27, 2026 | 10:53
InicioEstado

Ofrece Centro de Conciliación Laboral apoyo gratuito ante afectaciones por cierre de empresas

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

La instancia estatal brinda asesoría legal y conciliación sin intermediarios a personas trabajadoras en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua (Cclchih) informó que mantiene disponibles servicios gratuitos y sin intermediarios para personas trabajadoras que enfrenten afectaciones laborales derivadas del cierre de empresas o que requieran orientación sobre su situación jurídica.

La dependencia estatal señaló que da seguimiento permanente al contexto laboral en la entidad, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de orientar a las y los trabajadores o, en su caso, iniciar procedimientos de conciliación que faciliten el diálogo y prevengan conflictos laborales.

- Publicidad - HP1

Como parte de este esquema institucional, también se ponen a disposición los servicios gratuitos de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, a fin de que quienes lo soliciten reciban atención por parte de personal especializado en la materia.

Entre los apoyos que se ofrecen se encuentran la asesoría laboral, la orientación jurídica y la representación legal ante los tribunales laborales, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

El Cclchih indicó que las personas interesadas pueden consultar ubicaciones, horarios de atención y tipos de servicio, así como solicitar citas o asesoría, a través de los canales oficiales del organismo.

En la ciudad de Chihuahua, las oficinas del Centro de Conciliación Laboral se localizan en calle Ignacio Allende 901, colonia Centro, mientras que en Ciudad Juárez cuentan con sedes en Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, así como en Pueblito Mexicano, en la Zona Pronaf, además de las oficinas de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo en ambas ciudades.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Deportes

Así se vivió la 3er Carrera Rumbo a la Corona [video]

Más de mil competidores se dieron cita este domingo para participar en la quinta...
Bits

Tardó Facebook en contrarrestar desinformación sobre el COVID-19

Facebook ignoró recomendaciones para modificar parámetros con el fin de eludir información engañosa sobre...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.