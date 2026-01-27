Ofrece Centro de Conciliación Laboral apoyo gratuito ante afectaciones por cierre de empresas

Publicidad - LB2 -

La instancia estatal brinda asesoría legal y conciliación sin intermediarios a personas trabajadoras en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua (Cclchih) informó que mantiene disponibles servicios gratuitos y sin intermediarios para personas trabajadoras que enfrenten afectaciones laborales derivadas del cierre de empresas o que requieran orientación sobre su situación jurídica.

La dependencia estatal señaló que da seguimiento permanente al contexto laboral en la entidad, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de orientar a las y los trabajadores o, en su caso, iniciar procedimientos de conciliación que faciliten el diálogo y prevengan conflictos laborales.

- Publicidad - HP1

Como parte de este esquema institucional, también se ponen a disposición los servicios gratuitos de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo, a fin de que quienes lo soliciten reciban atención por parte de personal especializado en la materia.

Entre los apoyos que se ofrecen se encuentran la asesoría laboral, la orientación jurídica y la representación legal ante los tribunales laborales, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

El Cclchih indicó que las personas interesadas pueden consultar ubicaciones, horarios de atención y tipos de servicio, así como solicitar citas o asesoría, a través de los canales oficiales del organismo.

En la ciudad de Chihuahua, las oficinas del Centro de Conciliación Laboral se localizan en calle Ignacio Allende 901, colonia Centro, mientras que en Ciudad Juárez cuentan con sedes en Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, así como en Pueblito Mexicano, en la Zona Pronaf, además de las oficinas de la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo en ambas ciudades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.