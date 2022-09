Maru Campos se entromete en el Congreso: Estrada

El legislador de Morena respondió a las declaraciones del diputado Mario Vázquez.

Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo).- “Es una mujer la que manda en el Congreso de Chihuahua, no me cabe duda pero no es la secretaria Ariadna Montiel, ni la presidenta del Congreso, es la gobernadora María Eugenia Campos Galván”, declaró el diputado de Morena, Cuauhtémoc Estrada.

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, respondió a su homólogo del PAN Mario Vázquez, ante los señalamientos que realizó contra la bancada morenista y el partido al asegurar que la Secretaria de Bienestar “manda a los diputados”.

- Publicidad - HP1

Estrada Sotelo manifestó que la gobernadora es quien gira las órdenes a los diputados del PAN y del PRI «y ellos en plena sumisión atienden y lo hace rompiendo el esquema constitucional de división de poderes” destacó contundente Estrada.

El diputado consideró que la preocupación del PAN respecto a Morena se deben al crecimiento que ha tenido el partido en el estado.

“Dice Vázquez que es lamentable el estado de nuestro partido, yo le digo al diputado que el pasado 31 de julio afiliamos a 53 mil chihuahuenses, ¿cuántos han afiliado ellos en 40 años?, estamos en plenos crecimiento y eso nos genera controversias, claro está” refirió el líder de los legisladores morenistas.

El legislador mostró las últimas encuestas de aceptación de Morena en el estado de Chihuahua, afirmó que “esta es la realidad de Chihuahua, estas encuestas es lo que manda en el estado; que nos diga el diputado Vázquez lo que nos quiera decir, este es el crecimiento de MORENA en Chihuahua y el este es el estancamiento del PAN. En un año de gobierno, apenas, pasaron de tener de entre el 49 al 50 por ciento de aceptación, la gobernadora ahora sólo cuenta con el 41 por ciento” finalizó.