Anuncia Sheinbaum beca universal de transporte para estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos

El apoyo bimestral de mil 900 pesos beneficiará a cerca de 80 mil alumnos de licenciatura y posgrado en todo el país.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) recibirán la beca de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra, un beneficio bimestral de mil 900 pesos que alcanzará a alrededor de 80 mil alumnos de licenciatura y posgrado a nivel nacional.

El anuncio se realizó durante la inauguración de la primera etapa de la Unidad Académica de la UNRC en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, como parte de la política federal para ampliar el acceso a la educación superior pública.

“Pues hoy doy la noticia de que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la Beca Gertrudis Bocanegra”, expresó la mandataria federal al detallar que el apoyo está destinado principalmente a cubrir gastos de transporte y necesidades básicas asociadas a la vida académica.

Sheinbaum recordó que desde 2018, con el inicio de la Cuarta Transformación, el acceso a la educación superior se concibe como un derecho y no como una mercancía, lo que ha derivado en la creación de nuevas universidades y programas de apoyo económico para evitar la deserción escolar.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que el Gobierno de México impulsa un sistema integral de becas, que incluye los programas Rita Cetina, Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra, junto con la expansión de la infraestructura educativa en nivel medio superior y superior. Destacó que la UNRC promueve un modelo de educación humanista y de pensamiento crítico.

La nueva Unidad Académica de Soledad de Graciano Sánchez cuenta con más de cinco mil metros cuadrados de construcción, distribuidos en dos edificios con 36 aulas, cinco laboratorios, dos laboratorios de cómputo, una Cámara de Gesell, canchas deportivas, plaza cívica y áreas comunes. La obra fue realizada por el Gobierno de San Luis Potosí y será complementada con nuevos edificios financiados con recursos federales.

En San Luis Potosí, la UNRC atiende a más de 600 estudiantes provenientes de 27 de los 58 municipios del estado, quienes cursan 12 licenciaturas relacionadas con áreas estratégicas como Inteligencia Artificial, Robótica, Ciencias de Datos, Economía, Psicología, Urbanismo y Relaciones Internacionales, entre otras.

Autoridades federales y estatales coincidieron en que la expansión de la UNRC responde a la demanda de perfiles especializados en sectores tecnológicos e industriales, con el objetivo de que los egresados accedan a empleos calificados en sus propias regiones.

