Propone endurecer regulación de videojuegos para proteger a menores en México

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Iniciativa plantea verificación de edad y medidas contra riesgos digitales como el grooming.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, Magdalena Rentería Pérez, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer la protección de menores ante riesgos asociados al uso de videojuegos en línea.

La propuesta busca establecer mecanismos obligatorios de verificación de edad en plataformas digitales, como medida preventiva frente a fenómenos como el grooming y el acoso en entornos virtuales.

“El Estado Mexicano debe adoptar medidas preventivas razonables antes de que los riesgos se materialicen”

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La legisladora señaló que, aunque en México no existe aún evidencia sistematizada que vincule directamente delitos con videojuegos específicos, sí se han detectado indicios de incremento en ciberdelitos contra menores.

De acuerdo con cifras citadas, los casos de acoso a menores habrían aumentado significativamente entre 2023 y 2024, lo que refuerza la necesidad de establecer controles en el acceso a plataformas digitales.

La iniciativa plantea que las empresas proveedoras de videojuegos en línea implementen procesos de verificación de edad mediante mecanismos proporcionales, que podrían incluir validación de identidad o autorización de padres o tutores.

“Es necesario exigir a las empresas proveedoras de videojuegos en línea un proceso de verificación de edad”

Asimismo, se propone que la Secretaría de Gobernación establezca criterios para la clasificación de videojuegos en el país y supervise su cumplimiento, en coordinación con instancias internacionales.

El planteamiento también contempla que esta dependencia sea la encargada de regular las condiciones de acceso a servicios con interacción en línea, bajo principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Con esta reforma, se busca reforzar la seguridad digital de niñas, niños y adolescentes, así como prevenir conductas que vulneren sus derechos en entornos tecnológicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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