Mantiene SEyD clases a distancia en la región norte por alerta meteorológica

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Más de 253 mil estudiantes de Educación Básica continuarán con actividades remotas este miércoles 30 de septiembre en Ciudad Juárez, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que este miércoles 30 de septiembre se mantendrá la modalidad de clases a distancia en los planteles de Educación Básica de los subsistemas estatal y federalizado de Ciudad Juárez, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas previstas para la región.

La dependencia explicó que la decisión responde a las recomendaciones emitidas por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), que mantiene una alerta amarilla debido a los efectos asociados a la depresión tropical Polo y su interacción con otros sistemas climáticos.

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“La prioridad de la SEyD es proteger a quienes integran las comunidades escolares.”

Más de 253 mil estudiantes, así como docentes, personal administrativo y de apoyo, continuarán con sus actividades académicas de manera remota, con el propósito de evitar traslados que puedan representar un riesgo mientras persistan las condiciones climatológicas adversas.

La Secretaría señaló que la determinación fue acordada en coordinación con las representaciones sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Secciones 8 y 42, como parte de las acciones preventivas para fortalecer la seguridad de las comunidades educativas.

De manera paralela, el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife) mantiene labores de supervisión y evaluación en los planteles que pudieran registrar afectaciones, a fin de identificar necesidades y establecer las acciones correspondientes.

“La seguridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y de apoyo, así como de las familias, continuará siendo el criterio prioritario para la toma de decisiones ante esta contingencia.”

La SEyD indicó que la medida permanecerá sujeta a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las recomendaciones de Protección Civil, por lo que continuará informando oportunamente a las comunidades escolares mediante sus canales oficiales e hizo un llamado a las familias y al personal educativo a mantenerse atentos a la información oficial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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