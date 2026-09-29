Cuestiona Campos resolución de la Corte sobre reforma electoral de Chihuahua

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La gobernadora afirmó que el fallo eliminó disposiciones contra la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos Galván fijó postura sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con la reforma electoral de Chihuahua y cuestionó la eliminación de disposiciones que, de acuerdo con su posicionamiento, buscaban impedir la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

Campos Galván señaló que el Congreso del Estado había aprobado cambios legales para establecer consecuencias cuando se acreditara la intervención de grupos delictivos en una elección, entre ellas la nulidad del proceso y la pérdida de candidatura para quien resultara beneficiado.

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La mandataria estatal afirmó que Morena votó en contra de esa reforma en el Congreso local y posteriormente la impugnó ante la Suprema Corte, por lo que responsabilizó a ese partido del fallo que modificó los alcances de la legislación chihuahuense.

“Lo hicimos para que en Chihuahua no pase lo que ya pasa en otros estados, donde el narco decide quién se registra, quién compite y quién gana”.

De acuerdo con Campos Galván, la resolución de la Corte retiró de la reforma local una de las consecuencias que el Estado buscaba establecer frente a candidaturas presuntamente beneficiadas por actos de violencia, amenazas, financiamiento ilícito o presión vinculada con grupos delictivos.

La gobernadora sostuvo que Chihuahua había sido el primer estado en cerrar esa puerta desde su legislación electoral y señaló que, tras el fallo, será necesario revisar nuevas rutas jurídicas para reponer los elementos invalidados.

Campos Galván también destacó que una de las ministras votó a favor de mantener la postura de Chihuahua, al considerar que la intervención del crimen en una elección afecta la libertad del voto y la legitimidad del proceso democrático.

“Una ley se puede tumbar en una sala de la Ciudad de México. Lo que no van a tumbar es la decisión de un pueblo que ya le plantó cara al miedo”.

La mandataria afirmó que el Gobierno del Estado acatará la resolución de la Suprema Corte, aunque insistió en que buscará alternativas legales, legislativas e institucionales para sostener medidas contra la intervención criminal en elecciones.

Campos Galván adelantó que su administración impulsará nuevamente el tema por las vías que permita el marco jurídico, con participación del Congreso local y de la ciudadanía.

El posicionamiento se dio después de que la Suprema Corte resolvió impugnaciones relacionadas con la reforma electoral de Chihuahua, en un contexto de debate nacional sobre los alcances legales para sancionar la posible intervención de grupos criminales en procesos electorales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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