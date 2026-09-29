Aprueba Consejo Estatal nueva declaratoria de emergencia por lluvias

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La medida permitirá continuar la evaluación de daños y reforzar acciones de atención en municipios afectados por inundaciones.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Consejo Estatal de Protección Civil aprobó por unanimidad una nueva declaratoria de emergencia ante las inundaciones pluviales y fluviales registradas durante septiembre en distintas regiones de Chihuahua.

La decisión fue tomada durante la sexta sesión extraordinaria del Consejo, realizada en Palacio de Gobierno, donde autoridades estatales revisaron la situación actual y las acciones de apoyo a la ciudadanía afectada por las lluvias.

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El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, encabezó la reunión e informó que la declaratoria entrará en vigor a partir de su publicación oficial.

La medida permitirá continuar con la integración y valoración de daños reportados en los municipios, así como fortalecer la respuesta institucional y la atención a la población.

Durante la mesa de trabajo se evaluaron afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas del 22 al 25 de septiembre, periodo en el que se presentaron distintos incidentes en regiones de la entidad.

Entre los principales reportes se encuentran inundaciones, encharcamientos, vehículos dañados, hundimientos, socavones, caída de árboles y bardas, desbordamientos de canales y arroyos, así como deslaves.

De acuerdo con la información revisada por las autoridades, Ciudad Juárez fue la localidad que concentró el mayor número de reportes durante los primeros días del temporal.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey, informó que la dependencia mantiene vigilancia en distintas zonas del estado y comunicación constante con titulares de unidades municipales de Protección Civil.

El funcionario señaló que también se emiten avisos, alertas preventivas y recomendaciones para la ciudadanía, de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.

Corral Torresdey explicó que desde la Torre Centinela se da seguimiento permanente al comportamiento del clima y a posibles afectaciones, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna.

El Consejo Estatal de Protección Civil reiteró la importancia de la coordinación entre autoridades de los tres niveles de Gobierno e instituciones que integran el Sistema Estatal de Protección Civil, para atender necesidades prioritarias y conjuntar esfuerzos ante la continuidad del periodo de lluvias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantendrá comunicación permanente con autoridades municipales para facilitar la toma de decisiones y, en caso necesario, la movilización de recursos.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada por canales oficiales, seguir las recomendaciones preventivas y evitar cruzar calles, arroyos, ríos o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

En caso de emergencia, se pidió llamar al 911.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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