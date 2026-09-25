Imparten taller para elaborar composteras caseras en El Chamizal

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La actividad busca promover el aprovechamiento de residuos orgánicos y el uso de materiales reciclados en hogares juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines impartió un taller de elaboración de composteras caseras en el vivero de El Chamizal, como parte de las actividades de educación ambiental enfocadas en la economía circular.

El taller tuvo como objetivo promover el aprovechamiento de residuos orgánicos y materiales reciclados, mediante técnicas sencillas que pueden aplicarse en los hogares.

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Durante la actividad, Jesús Holguín, activo comunitario de Riberas del Bravo, compartió con los participantes una técnica para construir composteras utilizando pallets de madera reciclados.

El titular de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, explicó que estos sistemas de compostaje representan una alternativa práctica y de bajo costo, ya que permiten dar una segunda utilidad a materiales que ya cumplieron con su función original.

Los asistentes aprendieron qué tipo de residuos pueden depositarse en una compostera, entre ellos restos de frutas, verduras y otros materiales orgánicos, los cuales deben mezclarse con tierra, hojas secas y, en algunos casos, aserrín.

El proceso permite generar composta mediante descomposición natural, material que posteriormente podrá ser utilizado por los mismos participantes para mejorar el suelo en actividades de plantación de árboles.

Como parte de la continuidad del programa, durante los jueves de octubre se realizarán nuevos talleres sobre mejoramiento del suelo, plantación de árboles en el entorno urbano y prácticas adecuadas de poda.

Zamarrón Saldaña invitó a la ciudadanía a participar en estas actividades, donde podrán adquirir conocimientos prácticos para el aprovechamiento de residuos orgánicos y el cuidado de plantas y árboles en sus hogares.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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