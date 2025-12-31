Mantiene mayoría del Congreso de Chihuahua derecho vehicular entre los más altos del país, acusa Cuauhtémoc Estrada

Publicidad - LB2 -

La tarifa seguirá en 20 UMAS y con cobro de accesorios, tras rechazo a iniciativa de morena

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del grupo parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, denunció que la mayoría legislativa integrada por PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y Partido Verde rechazó una iniciativa que buscaba reducir el costo del derecho vehicular y eliminar el cobro de los llamados accesorios, lo que mantendrá una carga económica elevada para las familias chihuahuenses.

El legislador explicó que, con esta decisión, el derecho vehicular permanecerá en 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), ubicándose entre los más altos del país y actualmente como el cuarto de mayor costo a nivel nacional. Además, continuará vigente el cobro de accesorios, un esquema que en ejercicios fiscales anteriores generó pagos acumulados de entre 6 mil y hasta 15 mil pesos por vehículo para contribuyentes con adeudos.

Estrada señaló que la propuesta presentada por la bancada de morena tenía como objetivo ajustar el cobro a la realidad económica de la población, especialmente en un contexto de inflación y presión sobre el ingreso familiar, pero fue rechazada por la mayoría del Congreso local, lo que dejó intacto el modelo actual de recaudación.

“El derecho vehicular se queda en los 20 UMAS, un cobro altísimo en comparación a otros estados, y también se mantiene el cobro de los famosos accesorios”, expresó el legislador al fijar su postura.

El diputado advirtió que esta decisión obliga a las y los propietarios de vehículos en Chihuahua a seguir enfrentando uno de los esquemas fiscales más costosos del país en materia de control vehicular, sin que exista, dijo, una justificación proporcional al nivel de ingresos de la población.

“La iniciativa que promovimos las y los diputados de morena fue votada en contra, dejando a las familias chihuahuenses con la obligación de seguir pagando un derecho vehicular de los más altos del país”, añadió.

Finalmente, Cuauhtémoc Estrada reiteró que desde su grupo parlamentario continuarán impulsando reformas orientadas a frenar lo que consideran cobros excesivos y desproporcionados, y cuestionó que la mayoría legislativa no haya optado por una alternativa que alivie la economía de los hogares en la entidad.

