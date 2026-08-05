Llama Maru Campos a rechazar Ley de Audiencias

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La gobernadora advirtió riesgos de censura y pidió defender la libertad de prensa y de expresión.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora Maru Campos Galván llamó a alzar la voz contra la propuesta de Lineamientos de Derechos de las Audiencias, al advertir que podría derivar en un mecanismo de censura desde el Gobierno Federal.

La mandataria estatal sostuvo que el esquema planteado permitiría a una autoridad federal intervenir en la clasificación de contenidos, al definir qué debe considerarse información, opinión o desinformación.

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Campos cuestionó que la comisión encargada de aplicar estas disposiciones dependa del Ejecutivo Federal, al considerar que eso colocaría al Gobierno de la República en una posición de juez y parte.

“Va a ser quien decida qué es verdad, qué es mentira, a quién multar, a quién sancionar y hasta a qué medio quitarle la concesión”, expresó.

La gobernadora acusó al Gobierno Federal de intentar limitar las voces críticas y señaló que la propuesta no protege a las audiencias, sino a la administración en turno.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública sobre los lineamientos el 24 de julio, con el objetivo de recibir opiniones sobre mecanismos para que radioescuchas y televidentes ejerzan sus derechos como audiencias.

De acuerdo con la convocatoria federal, la consulta permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto, periodo en el que podrán participar ciudadanía, academia, organizaciones civiles, concesionarios y personas interesadas en el tema.

Campos Galván sostuvo que, ante los riesgos que enfrentan periodistas y medios de comunicación en México, la respuesta del Estado debe ser garantizar mayor libertad, protección y acceso a la justicia, no aumentar los controles sobre los contenidos.

“La respuesta no puede ser más control sobre lo que se dice. La respuesta tiene que ser más libertad, más protección y más justicia”, afirmó.

La mandataria también cuestionó que una autoridad pueda definir una verdad oficial, al señalar que la democracia requiere permitir la expresión de distintas voces, incluso cuando resulten incómodas para el poder.

El posicionamiento de Campos se suma al debate nacional sobre los alcances de los derechos de las audiencias, la regulación de medios y los límites del Estado frente a la libertad editorial.

La gobernadora llamó a rechazar cualquier intento de censura y pidió defender la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.

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