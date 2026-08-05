Registra Carlos Ortiz interés en proceso interno del PAN

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El representante de la gobernadora en Juárez aclaró que su inscripción no garantiza una candidatura para 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez, informó que se registró en la plataforma del PAN para participar en el proceso interno rumbo a la elección de 2027.

El funcionario estatal aclaró que su inscripción no representa una definición sobre una eventual candidatura, ya que el registro en la plataforma partidista no garantiza participación en el proceso ni postulación.

“Yo me registré en la plataforma, pero el que se registre uno en la plataforma no garantiza que vaya a participar en un proceso”, indicó.

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Ortiz Villegas señaló que aún deben publicarse las reglas internas del Partido Acción Nacional para determinar quiénes podrán competir en la selección de candidaturas y bajo qué condiciones.

El representante estatal sostuvo que, por ahora, no existe una decisión definitiva sobre su posible participación electoral, aunque reconoció interés en conocer el procedimiento interno del partido.

“Hay interés de participar, pero insisto, no quisiera adelantar hasta no ver las reglas”, añadió.

El registro se da en el contexto del proceso de organización interna del PAN rumbo a 2027, luego de que el partido abrió una plataforma para que militantes y perfiles externos manifiesten interés en participar en futuras candidaturas.

Ortiz Villegas explicó que, una vez que se conozcan las reglas del proceso, revisará si existen condiciones adecuadas para participar y posteriormente dará a conocer su decisión.

El funcionario evitó confirmar una aspiración formal por el Distrito 04, al insistir en que cualquier definición dependerá de los lineamientos que emita Acción Nacional para su proceso interno.

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