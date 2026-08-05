Declara DEA a líder del CJNG como su principal objetivo y eleva recompensas

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Estados Unidos ofrece hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González, identificado como sucesor de “El Mencho”.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Administración para el Control de Drogas (DEA) declaró a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón” o “03”, como su principal objetivo en la lucha contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al tiempo que el gobierno de Estados Unidos incrementó las recompensas por varios de los presuntos líderes de esa organización criminal.

El director de la DEA, Terry Cole, identificó a Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, como la prioridad número uno de la agencia, en el marco de una estrategia para desarticular la estructura del CJNG.

“El nuevo líder del CJNG, Juan Carlos Valencia González, hijastro del ‘Mencho’, es la prioridad número uno de la DEA”, afirmó Terry Cole.

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Como parte de esta ofensiva, Estados Unidos elevó de cinco a 25 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar a Valencia González, a quien las autoridades consideran uno de los principales dirigentes del cártel.

Además, el Departamento de Estado anunció recompensas de 15 millones de dólares por información sobre Audias Flores Silva, alias “Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”; y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”, este último identificado como yerno de “El Mencho”.

La lista también incluye 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, además de una recompensa de 2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que la administración del presidente Donald Trump empleará todos los recursos disponibles para debilitar a la organización criminal.

“El Gobierno de los Estados Unidos utilizará todo su poder para desmantelar a esta organización”, señaló el fiscal.

Como parte de las medidas complementarias, el Departamento de Estado informó la revocación de visas a 65 personas identificadas como familiares, socios o colaboradores cercanos de integrantes del CJNG previamente sancionados, dentro de la política estadounidense dirigida contra organizaciones catalogadas como terroristas extranjeras.

Las autoridades estadounidenses señalaron que estas acciones buscan afectar tanto la capacidad operativa como la estructura financiera del CJNG, considerado uno de los principales objetivos de seguridad nacional para el gobierno de ese país.

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