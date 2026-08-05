Investiga Fiscalía Anticorrupción a 13 ayuntamientos de Chihuahua

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El fiscal Abelardo Valenzuela estimó que las indagatorias podrían ampliarse hasta 17 municipios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua mantiene abiertas 13 carpetas de investigación relacionadas con posibles irregularidades en ayuntamientos de la entidad, informó su titular, Abelardo Valenzuela Holguín.

El fiscal señaló que las indagatorias podrían ampliarse hasta alcanzar alrededor de 17 municipios, aunque se reservó los nombres de los ayuntamientos involucrados debido al curso de las investigaciones.

“Son 17 ayuntamientos que podrían tener una carpeta de investigación por posibles irregularidades”, indicó.

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Valenzuela Holguín precisó que actualmente existen 13 carpetas formales, pero explicó que hay líneas de investigación adicionales que podrían derivar en nuevos expedientes conforme avance la revisión de posibles hechos de corrupción.

El funcionario habló del tema al referirse a la comparecencia del alcalde de Morelos, José de Loreto Javalera Bojórquez, quien es investigado por presunto peculado relacionado con un monto cercano a un millón de pesos.

De acuerdo con la información presentada, la carpeta contra el edil de Morelos surgió a partir de una denuncia de la Auditoría Superior del Estado, derivada de la revisión de la cuenta pública correspondiente al último año de su primer periodo como alcalde.

La Fiscalía Anticorrupción no reveló cuáles son los municipios bajo investigación, al señalar que se trata de procesos en desarrollo y que la información deberá mantenerse reservada para no afectar las indagatorias.

Valenzuela Holguín indicó que las investigaciones forman parte del seguimiento a posibles irregularidades administrativas y financieras detectadas en gobiernos municipales de Chihuahua.

El caso se suma a una serie de expedientes abiertos por la dependencia estatal contra servidores públicos y exfuncionarios municipales, derivados principalmente de observaciones realizadas por órganos fiscalizadores.

La Fiscalía Anticorrupción continuará con la integración de las carpetas correspondientes, mientras se determina si existen elementos suficientes para proceder contra funcionarios o exfuncionarios de los ayuntamientos señalados.

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