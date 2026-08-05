Acusa PAN a Morena de defender impugnación contra ley electoral

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El PAN cuestionó acciones de inconstitucionalidad contra artículos que sancionan intervención criminal en comicios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La dirigencia del Partido Acción Nacional acusó a Morena de buscar frenar disposiciones de la reforma electoral de Chihuahua que sancionan la intervención de grupos delictivos en los procesos democráticos.

El señalamiento surgió luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera dos acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, vigente desde el 30 de junio de 2026.

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De acuerdo con el posicionamiento panista, las impugnaciones fueron promovidas por diputadas y diputados locales de Morena, así como por la dirigencia nacional de ese partido, dentro de los expedientes 96/2026 y 97/2026.

La dirigencia del PAN sostuvo que el punto central de las acciones legales se relaciona con los artículos 257, 260 y 268 de la norma estatal, los cuales establecen sanciones ante la intervención de grupos delictivos en elecciones.

La legislación contempla la pérdida de candidaturas, registros partidistas o candidaturas independientes cuando se comprueben vínculos o financiamiento proveniente del crimen organizado, según lo expuesto por Acción Nacional.

El PAN afirmó que defenderá la constitucionalidad de la reforma ante el máximo tribunal del país, al considerar que Chihuahua incorporó una medida relevante para proteger los procesos electorales frente a la posible injerencia criminal.

La dirigencia panista acusó a Morena de colocarse en contra de una norma orientada a impedir que grupos delictivos influyan en candidaturas, campañas o resultados electorales.

“Actúan como abogados defensores del crimen organizado”, señaló la dirigencia panista al referirse a la impugnación presentada contra la reforma electoral.

El partido sostuvo que la discusión jurídica ante la Corte tendrá impacto en el modelo de protección de los procesos democráticos en Chihuahua, debido a que la reforma establece consecuencias directas para quienes participen en elecciones con respaldo criminal.

Acción Nacional señaló que mantendrá una defensa política y legal de los artículos impugnados, al considerar que la intervención del crimen organizado representa una amenaza para la democracia y la libertad del voto en el estado.

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