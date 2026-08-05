Cuestiona Xóchitl Contreras multa por incendio en relleno sanitario

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La diputada del PAN criticó la sanción de 17 mil 600 pesos y pidió al Municipio rendir cuentas por el siniestro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local del PAN, Xóchitl Contreras, cuestionó al Gobierno Municipal de Ciudad Juárez por el nuevo incendio registrado en el relleno sanitario y criticó la sanción económica aplicada tras un siniestro previo.

La legisladora calificó como insuficiente una multa de 17 mil 600 pesos, al considerar que no corresponde con las afectaciones ambientales y de salud pública que, dijo, enfrentan las familias juarenses cuando se registran este tipo de emergencias.

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Contreras también rechazó que el incendio pueda considerarse un hecho inusual, al señalar que durante la administración municipal se han registrado incidentes reiterados en el relleno sanitario.

“Lo verdaderamente inusual sería que el relleno sanitario dejara de incendiarse. Eso sí sería una noticia para Ciudad Juárez”, expresó.

La diputada sostuvo que la población no debe seguir expuesta al humo ni a los efectos de incendios que, desde su perspectiva, pudieron prevenirse con mayor vigilancia, supervisión y control operativo.

También pidió al Gobierno Municipal explicar qué falló en los mecanismos de vigilancia, protocolos y operación del sitio, al considerar que las autoridades han señalado en distintas ocasiones la existencia de supervisión especial en el relleno sanitario.

“Si existe vigilancia especial, si hay protocolos y una empresa responsable de la operación del relleno sanitario, entonces los juarenses tienen derecho a saber qué falló”, afirmó.

Contreras señaló que, ante cada emergencia, se repiten explicaciones sin que se establezcan responsabilidades claras, por lo que llamó a transparentar lo ocurrido y a informar qué medidas preventivas fueron aplicadas antes del siniestro.

La legisladora también cuestionó los anuncios municipales relacionados con una empresa que participaría en la solución del problema, al considerar que la ciudadanía requiere resultados concretos y no mensajes que generen incertidumbre.

La diputada pidió abandonar las justificaciones y asumir responsabilidades por la operación del relleno sanitario, así como garantizar que no se repitan incendios que afecten la salud de la población y el medio ambiente.

El señalamiento ocurre en un contexto de tensión política entre la legisladora panista y el Gobierno Municipal, luego de incendios previos registrados en el área de disposición de residuos y neumáticos, que derivaron en denuncias y acusaciones públicas entre ambas partes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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