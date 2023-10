Reunión de Geo Zapata y Marisela Terrazas con Asociaciones e Instituciones Internacionales sobre Migración

Publicidad - LB2 -

Ayer, expertos en migración y organizaciones internacionales se reunieron en el Congreso del Estado para presentar hallazgos de su Visita IN SITU en Ciudad Juárez. Acuerdos para trabajar en conjunto para mejorar las condiciones migratorias en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Ayer 11 de octubre de 2023, se llevó a cabo una reunión entre distintas asociaciones y organismos internacionales, expertos en materia migratoria, con el propósito de presentar los resultados de la Visita IN SITU llevada a cabo en Ciudad Juárez.

Estuvieron presentes Diana Rodríguez, subdirectora de Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C., Alejandro Sánchez especialista de Kids in Need of Defense, Alejandra Corona, Coordinadora de oficina en Ciudad Juárez del Servicio Jesuita a Refugiados, James Young jede de oficina en Ciudad Juárez del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Thiago Almeida jefe de oficina en Ciudad Juárez del Organismo Internacional para las Migraciones y Jorge Cobos de 1 de 7 migrando.

Dentro de los temas abordados se encuentran: la securitización de las acciones de control migratorio e implicación en los derechos humanos, política binacional en materia de migración y asilo, niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad y espacios humanitarios.

Al concluir la reunión, se acordó trabajar de manera conjunta y coordinada para encontrar soluciones a la problemática migratoria del Estado de Chihuahua. Además, se estableció la necesidad de continuar con reuniones de trabajo de manera constante para mejorar las condiciones migratorias.

Finalmente, las diputadas Georgina Zapata y Marisela Terrazas fueron invitadas a la reunión para recibir conocimientos y experiencias sobre el tema, con el objetivo de contribuir técnicamente con el desarrollo de los temas migratorios.

