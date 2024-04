Defiende el PAN recursos de chihuahuenses ante Fondo de Pensiones para el Bienestar

Publicidad - LB2 -

Acciones legales contra Fondo de Pensiones por expropiación de ahorros, preocupación por transparencia y equidad en el sistema de pensiones.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, junto con el Comité Directivo Estatal, ha anunciado el inicio de acciones legales contra el recién aprobado Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esta medida surge debido a la preocupación por la expropiación de los ahorros de los ciudadanos que el gobierno de Morena pretende utilizar.

“Estos ahorros tenían dueños, y el gobierno no puede simplemente tomarlos porque no se usan”, afirmó Chávez. “Vamos a defender los recursos de los chihuahuenses y asegurar que su dinero no sea arrebatado injustamente”, expresó.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gabo Díaz, comparó la acción del Gobierno Federal con la apropiación indebida: “Es como si mi vecino no usa su carro tres meses y entonces yo se lo quito porque no lo usa, eso no tiene sentido. Así tampoco tiene sentido lo que acaban de hacer los diputados de Morena”, expresó Díaz. “Estamos preparando amparos colectivos para contrarrestar este ‘Aforazo’ y proteger los ahorros de nuestros ciudadanos”, subrayó.

La iniciativa, aprobada tras un intenso debate en la Cámara de Diputados, ha sido criticada por su potencial para incrementar la carga fiscal sin garantizar su sostenibilidad. Expertos señalan que las fuentes de financiamiento propuestas, como los ingresos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y la venta de activos estatales, no son recursos constantes y podrían llevar a futuros déficits.

Además, se ha resaltado que la reforma favorece desproporcionadamente a los trabajadores con altos salarios al final de su carrera, dejando en desventaja a los de menores ingresos y a aquellos del sector informal.

El PAN en Chihuahua hace un llamado a los ciudadanos y organizaciones afectadas a sumarse a los amparos colectivos, buscando una reformulación que garantice una gestión transparente y sostenible de los fondos de pensiones, asegurando la justicia y equidad en el sistema de pensiones para todos los mexicanos.

