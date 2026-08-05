Afirma Lozoya que se preparará para buscar gubernatura de Chihuahua

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El diputado federal de MC dijo que la definición dependerá de la estrategia nacional del partido rumbo a 2027.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Alfredo “El Caballo” Lozoya afirmó que se preparará para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Chihuahua en el proceso electoral de 2027.

El diputado federal y dirigente estatal de MC aclaró que una eventual postulación dependerá de la estrategia que defina la coordinación nacional del partido para las entidades donde habrá elecciones.

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Lozoya señaló que, antes de definir candidaturas, Movimiento Ciudadano concentrará sus esfuerzos en consolidar su estructura territorial en Chihuahua.

El legislador explicó que el objetivo es integrar presencia partidista en los 67 municipios del estado, los 22 distritos locales y los nueve distritos federales, como parte de la preparación rumbo a los comicios de 2027.

“Alfredo Lozoya está puesto y dispuesto”, dijo.

El dirigente estatal indicó que el partido naranja buscará fortalecer su organización antes de entrar a la etapa de definiciones electorales, con el propósito de competir con mayor presencia en todo el territorio estatal.

“Yo me voy a preparar para ser candidato a gobernador”, expresó.

Lozoya reiteró que respetará la decisión que adopte la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano sobre las candidaturas en Chihuahua y en el resto de los estados que renovarán gubernatura en 2027.

El también exalcalde de Parral sostuvo que su prioridad inmediata será recorrer el estado y fortalecer la estructura de MC, luego de asumir la coordinación estatal del partido en Chihuahua.

La declaración coloca a Lozoya como uno de los perfiles visibles de Movimiento Ciudadano rumbo a la sucesión estatal, aunque la candidatura formal aún dependerá de los tiempos internos y de la definición nacional del partido.

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