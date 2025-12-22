Llama Maru Campos a chihuahuenses a mantener la esperanza y la unidad en Navidad

Publicidad - LB2 -

La gobernadora convocó a fortalecer el amor fraternal y preparar el ánimo colectivo rumbo a 2026.

Ciudad de México (ADN/Staff) – En el marco de las celebraciones navideñas, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dirigió un mensaje a la población en el que convocó a mantener viva la esperanza, el amor fraternal y la unidad, como valores fundamentales para enfrentar los retos presentes y los que se avecinan en el próximo año.

La mandataria destacó el significado de la Navidad como un periodo de reflexión y renovación, al señalar que estas fechas recuerdan el nacimiento que transformó la historia y que dejó como enseñanza la importancia de la humildad, el amor y la entrega hacia los demás.

- Publicidad - HP1

“Es tiempo de Navidad. Un tiempo en el que recordamos el nacimiento que cambió la historia y que nos enseñó que la verdadera luz nace en la humildad, el amor y en la entrega por los demás”, expresó.

Campos Galván subrayó que la familia y la unidad social son pilares que sostienen a Chihuahua, y consideró que las festividades decembrinas representan una oportunidad para colocarlos nuevamente en el centro de la vida pública y privada.

De cara al próximo año, la gobernadora hizo un llamado a la reconciliación y a la armonía, como condiciones necesarias para generar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo para el estado.

“Este fue un año para renovar nuestra esperanza que resiste y que, como Chihuahua, sigue creciendo. Los invito a preparar nuestros corazones para un 2026 lleno de unidad y de propósito”, señaló.

Finalmente, Maru Campos deseó a las y los chihuahuenses una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, reiterando su llamado a mantener la cohesión social y el compromiso colectivo en el inicio del próximo ciclo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.