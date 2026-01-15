Transforma Municipio el Monumento a Benito Juárez con nuevo sistema de iluminación

Publicidad - LB2 -

La modernización incluyó luminarias LED en la plaza, calles aledañas y un esquema decorativo programable para fechas conmemorativas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones para embellecer y revitalizar los espacios públicos del Centro Histórico, el Gobierno Municipal concluyó un proyecto integral de modernización del sistema de iluminación en la plaza y el Monumento a Benito Juárez, mediante trabajos coordinados por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Alumbrado Público.

El titular de la dependencia, Abraham Espitia, informó que las labores se realizaron en coordinación con el área de Centro Fundacional, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, reforzar la seguridad y realzar el valor histórico de uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad.

Como parte del proyecto, en la plaza y sus áreas verdes se instalaron 63 luminarias LED nuevas, además de arbotantes, bases y cableado completamente renovado, lo que permite una iluminación más eficiente, uniforme y segura para quienes visitan el espacio durante la noche.

En el caso del monumento, personal de Alumbrado Público llevó a cabo la instalación de 16 reflectores LED de colores programables, los cuales permitirán adaptar la iluminación a distintas fechas conmemorativas como el Día de la Independencia, el Día Internacional de la Mujer y el Día del Autismo, entre otras.

El proyecto también contempló la modernización del entorno urbano, con la colocación de 57 luminarias LED de 55 watts en las calles aledañas, cubriendo la totalidad del perímetro para mejorar la visibilidad y fortalecer las condiciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con la información oficial, la inversión total ascendió a 3 millones 638 mil 536 pesos, recursos con los que se dotó al monumento y su entorno de infraestructura completamente nueva, luego de años sin recibir un mantenimiento de esta magnitud.

“Ahora el monumento se podrá disfrutar en diferentes tonalidades de acuerdo con las fechas conmemorativas, resaltando su carácter icónico y su valor histórico”, expresó el director de Alumbrado Público.

Espitia señaló que estas acciones forman parte de un programa integral de rehabilitación del Centro Histórico, donde el Municipio ha instalado luminarias decorativas tipo colonial en espacios como la Plaza de Armas, Plaza de los Tres Poderes, avenida Vicente Guerrero, Plaza del Periodista, la Misión de Guadalupe y la avenida 16 de Septiembre, además de continuar trabajos en colonias aledañas como los llamados Siete Barrios, en coordinación con el programa de Pintura de Fachadas.

