Toma protesta Cruz Pérez Cuéllar a nuevo Consejo Directivo de Canaco Juárez

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Iván Pérez Ruiz fue ratificado al frente del organismo empresarial para el periodo 2026-2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez, organismo que continuará siendo presidido por Iván Pérez Ruiz.

Durante el acto, el alcalde destacó la relevancia del sector comercial en el desarrollo económico local, al señalar que la Canaco representa uno de los organismos empresariales con mayor número de agremiados y presencia en la ciudad.

“La Canaco es uno de los organismos empresariales más importantes y más representativos porque tiene muchos agremiados”.

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El edil reconoció el trabajo realizado por Iván Pérez al frente del organismo, subrayando la importancia de mantener la coordinación entre el sector empresarial y el gobierno municipal para fortalecer el crecimiento de la ciudad.

Asimismo, reiteró el compromiso de su administración para continuar trabajando de manera conjunta con el sector comercio, además de destacar el regreso de la tradicional feria a la Canaco como parte de los esfuerzos de impulso económico.

Por su parte, Iván Pérez Ruiz agradeció el respaldo recibido y reafirmó su compromiso de impulsar al sector comercial mediante innovación, competitividad y fortalecimiento de servicios, en beneficio de la economía local.

“Estamos comprometidos y participando de manera activa en la economía y en la transformación del país”.

El líder empresarial señaló que el objetivo de su gestión será consolidar una comunidad empresarial sólida, capaz de generar productos y servicios de calidad que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

En el evento se contó con la presencia de empresarios, autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes del Ayuntamiento, además de una conferencia impartida por el analista económico David Páramo sobre el panorama nacional.

Durante la ceremonia también se rindió un homenaje póstumo al empresario Francisco Yepo Yong, en reconocimiento a su trayectoria en el sector comercial de la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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