Tapó Obras Públicas 2,700 baches durante enero en Ciudad Juárez

Brigadas propias y contratadas atendieron reportes ciudadanos en distintos sectores de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del programa permanente de mantenimiento vial, la Dirección General de Obras Públicas informó que durante el mes de enero fueron tapados 2,700 baches en distintos puntos de la ciudad, mediante la atención de reportes ciudadanos con cuadrillas propias y personal contratado.

El titular de la dependencia, Daniel González García, señaló que los trabajos se realizaron en vialidades primarias y secundarias, priorizando zonas con mayor afectación al tránsito y a la movilidad cotidiana de las y los juarenses.

Entre las calles y avenidas intervenidas se encuentran Oro, Barranco Azul, Waterfill, Francisco Sarabia, Mitla, Ramacoy, Montemayor, Vía Láctea, Concordia, Ramón Corona, Durango, Cusihuiriachi, Venezuela, Río Bravo y diversos tramos de Bosques de San Lorenzo, Bosques de Madera, Bosques de Camargo y Bosques de Tomochi, entre otras.

Asimismo, durante enero se dio mantenimiento a vialidades como Año 1668, Estocolmo, Isaac Newton, Ampere, Laguna de Tamiahua, Mesa Central, Mateo Torres, Margarito Herrera, Palacio de Mitla, Carlos Amaya, Belisario Domínguez, Adolfo de la Huerta, Ignacio Mejía, Juárez Porvenir, Tompiros y Tercera, además de tramos del bulevar Óscar Flores, Manuel Gómez Morín, y las avenidas De las Torres y Manuel J. Clouthier.

González García recordó que durante 2025 se taparon más de 27 mil baches, como resultado del trabajo constante y del refuerzo con brigadas especiales de bacheo, lo que permitió atender más de 300 calles en distintos sectores de la ciudad.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de una estrategia continua de conservación de la infraestructura vial, orientada a mejorar la seguridad, reducir daños a los vehículos y agilizar la movilidad urbana.

Finalmente, la Dirección de Obras Públicas reiteró que la atención a reportes ciudadanos continuará de manera permanente, con el objetivo de mantener en mejores condiciones la red vial de Ciudad Juárez y responder de forma oportuna a las necesidades de la población.

