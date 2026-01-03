Supervisa Pérez Cuéllar avances de “Rutas Mágicas de Color” en el Centro Histórico

Publicidad - LB2 -

El programa federal interviene fachadas y espacios públicos para revitalizar la imagen urbana y fortalecer el atractivo turístico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar recorrió calles del Centro Histórico para supervisar los avances del programa “Rutas Mágicas de Color”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Turismo que busca transformar fachadas y espacios públicos mediante intervenciones pictóricas.

Acompañado por la coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, el alcalde constató el cambio visual del primer cuadro de la ciudad, donde se aplican tonalidades como verde, naranja, amarillo, vino tinto, terracota y rosa mexicano, con el objetivo de recuperar identidad, historia y sentido de pertenencia.

La funcionaria explicó que el propósito central del programa es dignificar y embellecer el Centro Histórico, hacerlo más atractivo para habitantes y visitantes, y detonar el desarrollo turístico a partir del arte urbano y la mejora del entorno.

El proyecto plantea construir una “nueva cara social” del centro, en la que la cultura y el color contribuyan al bienestar colectivo y al fortalecimiento del orgullo comunitario, particularmente en una zona emblemática para la ciudad.

Hasta el momento se han intervenido alrededor de 400 metros cuadrados, aunque el alcance total contempla cerca de 10 mil metros cuadrados por pintar, por lo que las labores continuarán en las siguientes etapas.

Las acciones se concentran en calles como Santos Degollado, Noche Triste, Ignacio Mariscal, Fray García de San Francisco y María Martínez, además de avenidas emblemáticas como Vicente Guerrero y 16 de Septiembre, entre otras del primer cuadro.

El programa cuenta con una inversión de 1.5 millones de pesos, provenientes de recursos federales canalizados a través de la Secretaría de Turismo, lo que subraya la relevancia estratégica del Centro Histórico dentro del mapa cultural y turístico de Ciudad Juárez.

Durante el recorrido también participaron Daniel González, director de Obras Públicas, y Abraham Espitia, director de Alumbrado Público, quienes acompañaron la supervisión de los trabajos en curso.

