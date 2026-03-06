Supervisa Pérez Cuéllar avance de pavimentación en la calle Fernando Villalobos

Publicidad - LB2 -

La obra registra un avance del 85% en la colonia Carlos Castillo Peraza y contempla una inversión superior a 8.8 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar realizó un recorrido de supervisión en los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fernando Villalobos, en la colonia Carlos Castillo Peraza, donde se reporta un avance del 85 por ciento en la obra.

Durante la visita, el alcalde verificó los trabajos que se desarrollan en el tramo que conecta con la calle María Teresa Rojas, donde actualmente se realizan labores de construcción de banquetas y losas como parte del proyecto de mejoramiento de la infraestructura urbana en el sector.

- Publicidad - HP1

La Dirección General de Obras Públicas informó que esta etapa del proyecto contempla una inversión de 8 millones 838 mil 959.31 pesos, recursos destinados a mejorar la movilidad y las condiciones de tránsito para las familias que habitan en el suroriente de la ciudad.

Esta intervención corresponde a la segunda etapa de pavimentación de la vialidad, luego de que en una primera fase se construyeron 90 metros de pavimento desde la calle María Teresa Rojas hacia el surponiente, trabajos que representaron una inversión de 4 millones 195 mil 285.16 pesos.

“La intención es continuar ampliando la pavimentación de esta calle para conectar con otras vialidades importantes del sector”.

El presidente municipal explicó que el objetivo es extender los trabajos hasta la avenida Manuel Talamás Camandari, con el fin de fortalecer la conectividad vial en esta zona de la ciudad.

Durante el recorrido también se informó que, de mantenerse las condiciones de trabajo conforme a lo programado, la obra podría quedar concluida en aproximadamente cuatro semanas.

Además, el alcalde aprovechó la visita para supervisar los trabajos de infraestructura que se desarrollan en la calle Lote Bravo, como parte de las acciones municipales de mejoramiento urbano en el sector.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.