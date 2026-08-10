Superan demanda contenedores de Punto Limpio en Ciudad Juárez

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Algunos depósitos instalados el fin de semana se llenaron en pocas horas por la alta participación ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La jornada del programa Punto Limpio a tu Colonia registró una alta participación de familias juarenses durante el fin de semana, luego de que los cuatro contenedores instalados en distintos sectores alcanzaron una demanda mayor a la prevista.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que algunos de los contenedores colocados desde el viernes llegaron a su capacidad máxima durante el mismo día, debido a la cantidad de residuos voluminosos depositados por vecinos.

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Los puntos fueron instalados en los fraccionamientos Urbivilla del Campo y Senderos del Sol, así como en las colonias Independencia II y Águilas de Zaragoza, donde habitantes solicitaron prolongar un día más la permanencia de los depósitos.

El funcionario señaló que la dependencia revisa su capacidad operativa para determinar si los contenedores pueden mantenerse hasta el miércoles, con el objetivo de que más familias puedan utilizar el servicio.

“Cada fin de semana nos sorprendemos y agradecemos muchísimo la participación de los juarenses”.

Solís Kanahan explicó que la respuesta ciudadana refleja la necesidad de acercar servicios públicos directamente a las colonias, especialmente para el retiro de tiliches y objetos de gran volumen que no son recolectados por el servicio regular de basura.

La Dirección de Limpia destacó que la comunicación con vecinos responsables de cada punto es fundamental para monitorear el estado de los contenedores, coordinar su retiro y reemplazarlos cuando alcanzan su capacidad máxima.

El funcionario llamó a la ciudadanía a evitar dejar tiliches alrededor de los contenedores cuando estos se encuentren llenos, debido a que esta práctica puede generar riesgos para peatones, automovilistas y cuadrillas municipales.

Durante el fin de semana se registró acumulación de residuos en el exterior de los cuatro puntos, incluyendo colchones y otros objetos que llegaron hasta el arroyo vehicular, lo que complicó las maniobras de retiro.

El programa Punto Limpio a tu Colonia busca ofrecer una alternativa gratuita para que las familias se deshagan de tiliches acumulados en sus hogares, al mismo tiempo que contribuye a prevenir tiraderos clandestinos y mantener una ciudad más limpia y ordenada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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