Gana juarense Luis Enrique Ávila plata en Mundial WKU 2026

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El atleta fronterizo obtuvo el subcampeonato en K1, categoría -65 kilogramos, durante la competencia realizada en Berlín.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El atleta juarense Luis Enrique Ávila obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Mundial de la World Kickboxing and Karate Union 2026, celebrado en Berlín, Alemania.

El deportista fronterizo compitió en la modalidad de K1, dentro de la categoría de -65 kilogramos, en un certamen internacional que reunió a más de mil 800 competidores de 40 países.

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Ávila inició su participación con una victoria ante el representante anfitrión Mohammed Banshi, resultado que le permitió avanzar en la gráfica del campeonato mundial.

Posteriormente, el juarense aseguró su lugar en el podio al imponerse en la semifinal al canadiense Jordan Glebel, con lo que obtuvo el pase a la pelea por el título de la categoría.

En la final, Luis Enrique Ávila enfrentó al representante de Bélgica, Youssef Mahtar, en un combate disputado a tres asaltos que definió el campeonato mundial de la división.

Tras ese enfrentamiento, el atleta de Ciudad Juárez se quedó con el subcampeonato y la medalla de plata, consolidando una actuación destacada para el deporte fronterizo.

El resultado coloca a Ávila entre los mejores competidores de su categoría a nivel internacional y proyecta el nombre de Ciudad Juárez en una competencia de alto rendimiento.

La participación del juarense en Berlín representa uno de los logros recientes del kickboxing local en escenarios mundiales, dentro de una disciplina que continúa ganando presencia entre atletas de la región.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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