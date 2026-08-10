Destaca delegación juarense en Campeonato Nacional de MMA 2026

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Atletas de Ciudad Juárez obtuvieron 23 medallas y aportaron puntos clave al ranking rumbo a competencias internacionales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación juarense de Artes Marciales Mixtas tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional de MMA 2026, celebrado en la Arena Córdoba, en Veracruz.

El certamen reunió a más de mil competidores de 22 estados del país, en una competencia organizada dentro del calendario de la Federación de Artes Marciales Mixtas. La sede fue confirmada para recibir el nacional del 6 al 9 de agosto, con participación de atletas de distintas categorías.

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El contingente de Ciudad Juárez obtuvo 23 medallas, de las cuales 10 fueron de oro, cinco de plata y ocho de bronce, resultado que contribuyó a colocar a Chihuahua en la cima del medallero nacional.

Además de las preseas, los atletas locales sumaron puntos clave en el ranking oficial de la Federación de Artes Marciales Mixtas rumbo al Campeonato Mundial de la IMMAF.

La delegación juarense también obtuvo tres plazas directas y dos lugares en espera para el Campeonato Panamericano de la especialidad, de acuerdo con el balance presentado por la Liga Municipal de MMA.

El presidente de la Liga Municipal de MMA, Ricardo Morales, dio a conocer que las medallas de oro fueron obtenidas por Jair Eduardo Muñoz, Oliver Demian Marín, Óscar Villegas, Héctor Alanis, Álvaro Noel Solís, Gael Limón, Eva Ríos, Jabed Levy Vázquez, Daniel Lechuga y Emilio Valladares.

En el caso de Héctor Alanis y Daniel Lechuga, sus resultados también les permitieron clasificar al Campeonato Panamericano, mientras que Roberto Baca Franco, ganador de plata, también obtuvo pase a esa competencia.

Las medallas de plata fueron para Roberto Baca Franco, Tomás Pimentel, Héctor Alfonso Martínez, Matías López y Luis Galván, quienes compitieron en categorías adulto, junior y juvenil.

Las preseas de bronce fueron conseguidas por Eleazar Méndez Selita, Leonel Gaspar Rodríguez, Marlon Lazo, Carlos Adrián Flores, Erick Alexander Luna, Rickson Morales, Alan Rodarte y Julio Mange Medrano.

Carlos Adrián Flores y Rickson Morales quedaron con plaza panamericana en espera, tras ubicarse en el podio dentro de sus respectivas divisiones.

Con estos resultados, la delegación juarense consolidó una de sus actuaciones más importantes dentro del circuito nacional de MMA, al combinar medallas, puntos de ranking y proyección hacia competencias internacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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