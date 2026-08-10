Conquista Sebastián Flores Pacheco torneo semanal de ajedrez en Juárez

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El ajedrecista terminó invicto con 5.5 puntos de 6 posibles en una competencia respaldada por la Liga Municipal de Ajedrez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El ajedrecista Sebastián Flores Pacheco se coronó campeón invicto del Torneo Semanal de Ajedrez en Ciudad Juárez, luego de obtener 5.5 puntos de 6 posibles durante la competencia realizada el fin de semana.

El evento contó con respaldo del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Ciudad Juárez y de la Liga Municipal de Ajedrez, con la participación de jugadores locales e internacionales.

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Flores Pacheco, con rating de 1949, se mantuvo como líder del certamen al ceder únicamente medio punto durante las seis rondas, resultado que le permitió separarse del grupo principal y asegurar el primer lugar general.

La disputa por los siguientes puestos fue cerrada, con un cuádruple empate de jugadores que terminaron con 5 puntos, definido mediante los criterios de desempate del sistema Buchholz.

El segundo lugar fue para Miguel Exiquio García, mientras que el maestro nacional Carlos Alberto Martínez Molina ocupó la tercera posición. El maestro instructor FIDE Flavio Leopoldo Hernández y el maestro nacional Allan Martínez Castañeda completaron el Top 5 de la categoría principal.

El torneo también permitió observar el desarrollo de jóvenes promesas del deporte ciencia, con competencias en categorías Sub 20, Sub 16 y Sub 12.

En la categoría Sub 20, Karol Kordowski, jugador de la federación polaca, obtuvo el primer lugar con 4 puntos. Alessandro Núñez terminó segundo con 3.5 unidades y Dante Domínguez ocupó el tercer sitio con 2 puntos.

En Sub 16, Rafael Rodríguez Martínez lideró la división con 3 puntos, por encima de Sebastián López Ramírez, quien cerró su participación con 2 unidades.

En Sub 12, Alexia Aridai Tovar Rivera obtuvo el primer lugar con 3 puntos, misma puntuación con la que Alexander Rodríguez Martínez se quedó con el segundo sitio, mientras que Julián Jaubert Lerma fue tercero con 2 puntos.

En la categoría Senior, Flavio Leopoldo Hernández también se colocó en la cima al sumar 5 puntos, seguido por José Abel Guerrero Salinas y Andreas Fuchs Prien, ambos con 3 unidades en la tabla general.

El torneo semanal consolidó una nueva jornada de competencia para ajedrecistas juarenses, con participación de categorías infantiles, juveniles, abiertas y senior.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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