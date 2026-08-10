Destaca delegación juarense de ajedrez en torneo de Aguascalientes

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Ajedrecistas fronterizos obtuvieron medallas de oro y plata, además de plazas rumbo a competencias internacionales de 2027.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación juarense de ajedrez tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional e Internacional de Ajedrez Aguascalientes 2026, donde obtuvo medallas, posiciones de honor y clasificaciones a próximas competencias internacionales.

El certamen reunió a exponentes de distintas categorías, en una competencia que permitió al talento fronterizo reafirmar su presencia dentro del ajedrez formativo y de alto rendimiento.

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Entre los resultados principales destacó Mía Fernanda Guzmán García, quien obtuvo medalla de oro en la categoría Sub-13 Femenil, además de asegurar proyección hacia competencias internacionales rumbo a 2027.

Daniel Hernández Gamboa consiguió medalla de plata en la categoría Sub-13 Absoluta, mientras que Sarahí Hernández López también obtuvo plata en su respectiva división.

Cristian de los Reyes Balandrán se ubicó en el octavo lugar de la categoría Sub-15 Absoluta, mientras que José Luis Jim González alcanzó la décima posición en Sub-11 Absoluta.

En las categorías infantiles y avanzadas, Kyana Escareño terminó en la posición 13 general de Sub-11, mientras que Kenneth Escareño se colocó en el sitio 14 general de Sub-9.

Fernando de los Reyes Robles participó en partidas cerradas que exigieron alto nivel de concentración y estrategia, logrando consolidarse dentro del Top 40 general del certamen nacional.

En la categoría internacional, el maestro FIDE Joshua Ávila Rodríguez se ubicó en la posición 11 general, tras enfrentar a rivales de alto nivel competitivo.

El maestro nacional Ángel Escareño informó que el próximo compromiso para Mía Guzmán y Joshua Ávila será la 46ª Olimpiada Mundial de Ajedrez 2026, programada del 15 al 28 de septiembre en Samarcanda, Uzbekistán.

Con estos resultados, la delegación juarense cerró una actuación relevante en Aguascalientes y fortaleció su presencia en el ajedrez nacional, con miras a competencias panamericanas y mundiales de 2027.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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