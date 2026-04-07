Será Ciudad Juárez sede del Segundo Foro de Descarbonización Industrial

Evento reunirá a expertos y empresarios para impulsar una industria más sostenible.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede del Segundo Foro de Descarbonización Industrial “Por un futuro sostenible”, que se realizará el próximo 10 de abril en el salón Cepia, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
El director de Fomento Industrial y Empresarial del municipio, Álvaro Gutiérrez Gómez, destacó que este encuentro forma parte de los esfuerzos para promover un desarrollo industrial más limpio y responsable, ante los retos globales en materia de cambio climático.
“La descarbonización ya no es una opción, es una necesidad para mantener la competitividad de nuestras empresas”, señaló.
El foro contará con la participación de expertos, líderes empresariales y actores del sector industrial, quienes abordarán temas relacionados con sostenibilidad, innovación y eficiencia en los procesos productivos.
Entre los contenidos destacan la aplicación de inteligencia artificial en la sostenibilidad, el manejo estratégico del agua en la industria maquiladora y prácticas de reciclaje, orientadas a reducir el impacto ambiental.
En esta edición, el evento ampliará su alcance, ya que no solo estará dirigido al sector maquilador, sino también al público en general y empresarios interesados en estos temas.
Los organizadores informaron que las personas interesadas pueden registrarse a través de una plataforma digital para asistir al foro.
El evento busca consolidar a Ciudad Juárez como un referente en desarrollo industrial sostenible, mediante el intercambio de experiencias y propuestas que impulsen la transición hacia modelos más eficientes y responsables.
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