Será Ciudad Juárez sede del Segundo Foro de Descarbonización Industrial

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Evento reunirá a expertos y empresarios para impulsar una industria más sostenible.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede del Segundo Foro de Descarbonización Industrial “Por un futuro sostenible”, que se realizará el próximo 10 de abril en el salón Cepia, en un horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

El director de Fomento Industrial y Empresarial del municipio, Álvaro Gutiérrez Gómez, destacó que este encuentro forma parte de los esfuerzos para promover un desarrollo industrial más limpio y responsable, ante los retos globales en materia de cambio climático.

“La descarbonización ya no es una opción, es una necesidad para mantener la competitividad de nuestras empresas”, señaló.

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El foro contará con la participación de expertos, líderes empresariales y actores del sector industrial, quienes abordarán temas relacionados con sostenibilidad, innovación y eficiencia en los procesos productivos.

Entre los contenidos destacan la aplicación de inteligencia artificial en la sostenibilidad, el manejo estratégico del agua en la industria maquiladora y prácticas de reciclaje, orientadas a reducir el impacto ambiental.

En esta edición, el evento ampliará su alcance, ya que no solo estará dirigido al sector maquilador, sino también al público en general y empresarios interesados en estos temas.

Los organizadores informaron que las personas interesadas pueden registrarse a través de una plataforma digital para asistir al foro.

El evento busca consolidar a Ciudad Juárez como un referente en desarrollo industrial sostenible, mediante el intercambio de experiencias y propuestas que impulsen la transición hacia modelos más eficientes y responsables.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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