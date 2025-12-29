Se reúne Pérez Cuéllar con directivos de Lexmark para atender movilidad vial

Publicidad - LB2 -

Municipio presentará en dos semanas una propuesta de solución para la zona industrial del sureste.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo una reunión con directivos de las empresas Lexmark y Wiwynn para analizar problemáticas de movilidad vial en el sector donde se ubican sus instalaciones, una zona que ha registrado un crecimiento sostenido en la actividad laboral y en el flujo diario de trabajadores.

Al término del encuentro, el alcalde explicó que el incremento de personal y operaciones industriales ha generado nuevos retos en materia de tránsito vehicular y peatonal, por lo que el Gobierno Municipal escuchó directamente las inquietudes planteadas por los representantes empresariales.

“El crecimiento que ha tenido esta zona nos obliga a replantear la circulación y las condiciones de seguridad para quienes trabajan y transitan diariamente por el sector”, expresó el edil.

Pérez Cuéllar dio a conocer que en un plazo aproximado de dos semanas el municipio presentará un planteamiento integral de solución tanto a las empresas involucradas como a Index Juárez, con el objetivo de mejorar la circulación y atender las condiciones actuales en el área ubicada al sureste de la ciudad.

Indicó que la propuesta contemplará acciones concretas de obra e inversión pública, orientadas a reducir riesgos de accidentes, agilizar el tránsito y ofrecer mayores condiciones de seguridad vial en una zona estratégica para el desarrollo industrial de Juárez.

El presidente municipal adelantó que, una vez integrada la propuesta técnica, se realizará una nueva reunión de seguimiento con los directivos de las empresas para avanzar en la implementación de las soluciones planteadas.

En la reunión participaron también el director general de Obras Públicas, Daniel González García; Alejandro Arenas, representante de Lexmark, así como la vicepresidenta de Index Juárez, María Teresa Delgado.

