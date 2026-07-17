Se recupera bebé tras primera cirugía cardiovascular en el Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez

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El procedimiento, realizado a través de MediChihuahua, permitió corregir una cardiopatía congénita en un paciente de 10 meses de edad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez realizó con éxito su primera cirugía cardiovascular, intervención que permitió corregir una cardiopatía congénita en Liam Iván, un bebé de 10 meses de edad que presentaba persistencia del conducto arterioso y que ya fue dado de alta para continuar su recuperación en casa.

El menor llegó al hospital mediante el programa MediChihuahua, después de que sus padres buscaran atención médica al no contar con servicio de salud. Tras diversos estudios, especialistas detectaron la malformación cardíaca, la cual impedía la correcta circulación de la sangre alrededor de los pulmones y le ocasionaba episodios recurrentes de neumonía, además de tos persistente, fiebre y dificultad para respirar.

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La valoración médica comenzó en octubre de 2025 y durante su hospitalización participaron equipos de Enfermería, Pediatría, Neumología, Cardiología Pediátrica y otras especialidades, que trabajaron de manera coordinada para preparar al paciente para la intervención.

“Gracias a MediChihuahua, mi bebé pudo recibir la atención que necesitaba y salvarse de este problema del corazón. Ahora va a estar mejor, ya no va a batallar para respirar y podrá crecer como un niño normal.”

La cirugía fue realizada el pasado 8 de julio por el cirujano cardiotorácico Adrián Torres y un equipo multidisciplinario de especialistas. De acuerdo con la información oficial, el procedimiento concluyó sin complicaciones y el paciente permaneció bajo observación en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde se confirmó una evolución favorable.

Tras recibir el alta médica, la madre del menor informó que Liam presenta una mejoría significativa, ya que respira con mayor facilidad, tiene mayor movilidad y muestra un mejor estado de ánimo mientras continúa con su proceso de recuperación en su domicilio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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