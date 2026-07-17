Activa Gobierno del Estado recursos del Fideicomiso de Desastres Naturales por afectaciones de las lluvias

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El Comité Técnico aprobó por unanimidad la liberación de apoyos emergentes para familias afectadas en distintos municipios de Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua activó los recursos del Fideicomiso de Desastres Naturales para atender a las familias afectadas por las lluvias registradas durante las últimas semanas, con el propósito de adquirir y distribuir apoyos emergentes en los municipios que reportan daños.

La medida fue aprobada por unanimidad durante una sesión del Comité Técnico del Fideicomiso, celebrada este viernes en Palacio de Gobierno, luego de que la Coordinación Estatal de Protección Civil presentara un informe sobre las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones registradas durante junio y julio en diferentes regiones de la entidad.

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La activación del fideicomiso permitirá canalizar recursos para la atención inmediata de la población afectada, conforme a los mecanismos previstos para responder ante emergencias derivadas de fenómenos naturales.

Durante la sesión, los integrantes del Comité reiteraron el compromiso de garantizar que los apoyos lleguen de manera oportuna a las personas que enfrentan afectaciones por las lluvias, mediante la coordinación entre las distintas dependencias estatales involucradas.

En la reunión participaron representantes de las secretarías de Hacienda, Función Pública, Desarrollo Humano y Bien Común, General de Gobierno y Comunicaciones y Obras Públicas, además de la Junta Central de Agua y Saneamiento y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, instancias responsables de evaluar los daños y coordinar la respuesta institucional.

El Gobierno del Estado exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil para reducir riesgos ante la continuidad de la temporada de lluvias.

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