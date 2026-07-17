Atiende SCOP afectaciones viales por lluvias en municipios de Chihuahua

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La dependencia mantiene trabajos de rehabilitación, limpieza y habilitación de desvíos para preservar la circulación en caminos y carreteras del estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que mantiene un operativo para atender las afectaciones provocadas por las recientes lluvias en diversos municipios de Chihuahua, mediante trabajos de rehabilitación de caminos, retiro de material derrumbado, reparación de daños en la carpeta asfáltica y habilitación de desvíos vehiculares.

En Nuevo Casas Grandes, personal de la Dirección de Caminos trabaja en la rehabilitación de la calle Francisco Ibarra, donde las precipitaciones registradas el 12 de julio ocasionaron erosión en la superficie de rodamiento. Las labores se realizan con una cuadrilla de seis trabajadores, apoyados con una retroexcavadora y una petrolizadora, mientras la circulación permanece abierta.

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En el municipio de Maguarichi, las lluvias del 15 de julio provocaron derrumbes en el kilómetro 33+000 del camino San Vicente–Maguarichi. Con apoyo del gobierno municipal fue habilitado un carril para mantener el paso parcial de vehículos, en tanto se programa el envío de maquinaria para retirar la tierra y las rocas que obstruyen la vía.

La dependencia también atiende un hundimiento en el kilómetro 78+500 del camino Camargo–La Perla, ocasionado por las lluvias del 14 de julio. Los trabajos de conservación permiten mantener la circulación por un solo carril mientras continúan las reparaciones.

En la carretera libre Camargo–Jiménez, a la altura del kilómetro 31+800, permanece habilitado un desvío vehicular luego del colapso de un puente provocado por las lluvias. El tránsito continúa con precaución mientras se gestionan los recursos necesarios para la reconstrucción de la estructura.

De manera complementaria, la SCOP realiza aplicación de riego de liga, colocación de sobrecarpeta, compactación y riego de sello en distintos tramos carreteros, con el objetivo de fortalecer las condiciones de la infraestructura vial y reducir los efectos de las precipitaciones sobre la red de caminos del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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