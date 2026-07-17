Anuncia Estado entrega de aparatos auditivos y lentes para beneficiarios en Ciudad Juárez

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El DIF Estatal distribuirá 142 auxiliares auditivos y 59 lentes de armazón el próximo 20 de julio en Pueblito Mexicano.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal, anunció que el próximo 20 de julio realizará la entrega de 142 aparatos auditivos y 59 lentes de armazón a personas que se registraron durante las campañas efectuadas en marzo de este año.

La jornada se llevará a cabo a partir de las 8:00 de la mañana en el Auditorio B de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón (Pueblito Mexicano), donde también se efectuará la adaptación y programación personalizada de los auxiliares auditivos.

“Cada aparato auditivo se ajusta de acuerdo con las necesidades específicas de la persona usuaria, por lo que se trata de un proceso personalizado que requiere tiempo y atención especializada.”

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La representante del DIF Estatal en la Zona Norte, Cecilia Andrade, informó que algunas de las personas registradas no han podido ser localizadas por vía telefónica, por lo que invitó a quienes participaron en la campaña a consultar los medios oficiales y acudir en la fecha programada para recibir su apoyo.

La funcionaria explicó que antes de la entrega de los auxiliares auditivos se realizará una valoración auditiva individual, indispensable para configurar correctamente cada dispositivo de acuerdo con las necesidades de cada beneficiario.

“Se solicita a las personas convocadas acudir con paciencia y disponibilidad de tiempo.”

El DIF Estatal pidió a las personas beneficiarias presentar dos copias de su credencial para votar (INE) y de la Clave Única de Registro de Población (CURP), con el fin de agilizar el proceso de entrega.

Además, durante la jornada se ofrecerá una sesión informativa sobre el uso, cuidado y mantenimiento de los aparatos auditivos, dirigida tanto a las personas beneficiarias como a sus familiares, para favorecer el aprovechamiento adecuado de estos apoyos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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