Fortalece Pensiones Civiles del Estado el abasto de medicamentos para derechohabientes

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La institución informó que actualmente surte el 80 por ciento de las recetas médicas y prepara una licitación para adquirir 714 claves de medicamentos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff).- Pensiones Civiles del Estado (PCE) informó que mantiene acciones para fortalecer el suministro de medicamentos en sus unidades médicas y farmacias, donde actualmente se surte el 80 por ciento de las recetas emitidas a las y los derechohabientes.

El director general de la institución, Heriberto Miranda Pérez, señaló que se han implementado medidas de control de inventarios, redistribución de insumos entre unidades médicas y priorización de los medicamentos con mayor demanda para mejorar la atención.

“La instrucción de la gobernadora Maru Campos ha sido muy clara: garantizar el abasto de medicamentos para nuestra derechohabiencia.”

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Como parte de la estrategia, Pensiones Civiles del Estado inició un proceso de licitación para la adquisición de 714 claves de medicamentos, con el propósito de reforzar el abastecimiento durante el segundo semestre del año y mejorar la disponibilidad en todas las delegaciones del estado.

La compra dará prioridad a medicamentos oncológicos, tratamientos de alta especialidad, fármacos para enfermedades crónico-degenerativas y medicamentos de temporada, especialmente aquellos cuya demanda aumenta durante el invierno.

“Implementamos acciones para fortalecer el suministro, priorizar los tratamientos de mayor impacto y asegurar que las y los pacientes reciban la atención que merecen.”

La institución indicó que estas acciones buscan garantizar que las y los derechohabientes reciban sus tratamientos de manera oportuna y mantener la continuidad de los servicios médicos en las distintas unidades de Pensiones Civiles del Estado.

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