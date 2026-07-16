Selecciona Cultura 23 proyectos en la primera edición del Estímulo Chihuahuense para el Cine

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La convocatoria distribuirá casi 30 millones de pesos para impulsar la producción cinematográfica y el desarrollo de la industria audiovisual en el estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff).- La Secretaría de Cultura dio a conocer los resultados de la primera edición del Estímulo Chihuahuense para el Cine (Cinechih), mediante el cual fueron seleccionados 23 proyectos cinematográficos que recibirán apoyos económicos para fortalecer la industria audiovisual en la entidad.

La dependencia informó que las y los beneficiarios son originarios de los municipios de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Meoqui y Cuauhtémoc, y que el programa distribuirá 29 millones 969 mil 490 pesos, equivalente a casi la totalidad de la bolsa disponible de 30 millones de pesos.

“Con este programa se vincula al sector cultural con el empresarial, a través de la redirección del Impuesto Sobre la Nómina, para impulsar iniciativas que fortalezcan la producción cinematográfica y el desarrollo de la industria audiovisual en Chihuahua.”

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En la categoría de Guion cinematográfico fueron seleccionados los proyectos Inventaron que estábamos muertos, Irafa y Praxedis G. Guerrero: eco de una revolución. También recibieron apoyo Las Geishas, en Preproducción, y OFFSIDERS / Los fuera de lugar, en Postproducción.

La convocatoria beneficiará además ocho proyectos de producción integral de cortometraje y ocho largometrajes, entre ellos El nuevo párroco de Rosario, Ochi Kórima: El llamado del agua, Torreoncitos, El valle, Vuelve siempre Sebastiana, Monigotes, Antes de que mueras, sabrás de tus ausencias y The Southern Boys.

“Las categorías de Producciones Nacionales y Producción fueron declaradas desiertas.”

En el rubro de Promoción y difusión cinematográfica fueron seleccionados los proyectos ¡Arre! Hacer cine – Gira de capacitación comunitaria cinematográfica y Cine itinerante Chihuahua, orientados a fortalecer la formación de públicos y el acceso al cine en distintas comunidades.

La Secretaría de Cultura felicitó a las y los responsables de los 23 proyectos seleccionados e invitó a consultar el listado completo de resultados en los canales oficiales de la dependencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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