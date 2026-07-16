Llama Estado a fortalecer imagen de Ciudad Juárez tras designación de cárteles por EE.UU.

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Carlos Ortiz Villegas afirmó que es necesario reforzar la inversión en educación y prevención de la violencia para impulsar una imagen positiva de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Henández).- El representante de la gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas, llamó a fortalecer la imagen de la ciudad mediante una mayor inversión en educación y programas de prevención de la violencia, luego de la designación del Cártel de Juárez como organización terrorista extranjera por parte del Gobierno de Estados Unidos.

El funcionario señaló que la determinación corresponde a una decisión de política interna del gobierno estadounidense, por lo que el Gobierno del Estado mantiene una postura de respeto hacia las acciones adoptadas por las autoridades de ese país.

“Puede haber a lo mejor un estigma que nos perjudique y hay que trabajar como autoridad en seguir aportando recursos para temas de educación, seguir apoyando a nuestros jóvenes, darle la vuelta en el sentido positivo a esa imagen que pueda a lo mejor generar.”

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Ortiz Villegas consideró que la prioridad debe ser fortalecer los programas dirigidos a la juventud y consolidar una percepción positiva de Ciudad Juárez, destacando su desarrollo económico y el papel estratégico que desempeña a nivel nacional.

El representante estatal afirmó que la ciudad cuenta con una población comprometida y una fuerza laboral altamente competitiva, factores que, dijo, deben prevalecer sobre cualquier estigma que pudiera surgir tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos.

“La ciudad es más fuerte y su población es más propositiva que cualquier imagen negativa que pudiera generarse.”

El funcionario sostuvo que Ciudad Juárez es una de las ciudades más importantes del país por su actividad económica y productividad, por lo que reiteró la necesidad de continuar impulsando políticas públicas enfocadas en la educación, la prevención social y el desarrollo de oportunidades para la población.

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