Descarta alcalde impacto local por designación del Cártel de Juárez como organización terrorista en EE.UU.

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Héctor Ortiz Orpinel afirmó que la coordinación en materia de seguridad con autoridades estadounidenses continúa sin cambios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández).- El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, aseguró que la reciente designación del Cártel de Juárez como organización terrorista extranjera por parte del Gobierno de Estados Unidos no tendrá repercusiones en las estrategias de seguridad que se desarrollan en la frontera.

Las declaraciones del alcalde se producen luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos oficializara la incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras a la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), una medida que amplía las sanciones y herramientas legales contra ambos grupos criminales. (AP News)

“El trabajo que ha estado haciendo la Secretaría de Seguridad Pública y la coordinación que se tiene con ambos lados de Estados Unidos siempre ha sido muy buena.”

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Ortiz Orpinel señaló que la decisión corresponde a la política interna del gobierno estadounidense y sostuvo que la cooperación entre las corporaciones de seguridad de Ciudad Juárez, El Paso, Texas, y el estado de Nuevo México continúa de manera permanente.

El alcalde descartó que la declaratoria represente un factor de riesgo o genere cambios en los operativos que actualmente desarrollan las autoridades en la región fronteriza, al señalar que las mesas de coordinación binacional mantienen su funcionamiento habitual.

“En el caso de Ciudad Juárez no veo que exista ninguna problemática o alguna repercusión, porque seguimos trabajando arduamente para disminuir los índices delictivos.”

El Gobierno Municipal informó que continuarán los patrullajes preventivos y las labores de inteligencia en coordinación con autoridades estatales y federales, mientras se mantiene la estrategia conjunta de seguridad en la frontera.

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